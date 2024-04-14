Без обид: как красиво закончить свидание, если он не тот принц

Разочарование на свидании – не редкость, и важно знать, как изящно выйти из ситуации, сохранив свое достоинство и не обидев собеседника. Редакция "Клео.ру" делится советами, которые помогут девушкам тактично прекратить свидание и общение, если они чувствуют, что не заинтересованы в продолжении.

1. Будьте честны, но деликатны. Нет необходимости говорить все, что думаете о встрече или человеке. Достаточно сказать, что вы не чувствуете взаимности или что ваши интересы сильно различаются.

2. Используйте нейтральные формулировки. Вместо того чтобы говорить "ты мне не подходишь", лучше сказать "мне кажется, мы смотрим в разные стороны".

3. Предложите закончить свидание раньше. Если вы чувствуете себя неудобно, можно предложить закончить встречу пораньше, сославшись на важные дела или усталость.

4. Не давайте ложных надежд. Если вы уверены, что не хотите видеться снова, не стоит обещать следующие встречи ради вежливости.

5. Используйте технику "мягкого отказа". Можно сказать что-то вроде: "Спасибо за приятный вечер, но я пока не готова к новым знакомствам".

6. Оставайтесь вежливыми до конца. Независимо от того, как прошло свидание, важно сохранять уважение к собеседнику и благодарность за потраченное время.

7. Подумайте о безопасности. Если вы чувствуете себя некомфортно или предчувствуете угрозы, лучше покинуть место встречи незаметно или попросить кого-то из друзей позвонить вам со "срочным делом".

Неудачное свидание – это не конец света и определённо не повод для самокритики. Главное – оставаться верной себе и своим чувствам, а также уметь тактично выйти из ситуации, которая вам не подходит.