Катя Лель рассказала, как выглядят инопланетяне

Российская исполнительница Катя Лель поделилась своими необычными впечатлениями, связанными с контактами с представителями других цивилизаций. Артистка рассказала "Звездачу", что ей удалось наладить "общение" с существами, которые не принадлежат к нашему миру. Она заверила, что нет причин для страха перед ними, так как эти существа проявляют дружелюбие и доброжелательность.

Описывая их внешний вид, исполнительница хита "Мой мармеладный" отметила, что среди них встречаются как очень привлекательные, так и необычные по своему облику представители. Например, она рассказала о плеядеанцах как о высоких и красивых существах с красивыми светлыми локонами и голубыми глазами. В то же время, артурианцы, по ее словам, обладают телом голубого оттенка.

А еще есть так называемые серые существа, которые отличаются невысоким ростом и большим размером головы. Интересно, что, по утверждению Кати Лель, эти внеземные существа способны изменять свою форму. Мол, они могут трансформироваться из одного состояния в другое, переходя от энергетической формы к биохимической и обратно, а также изменять свой внешний вид по своему усмотрению.