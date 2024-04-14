Пьяный Галкин* пожелал удачи войскам Израиля во время атаки Ирана

Покинувший два года назад Россию Максим Галкин* продолжает оказывать поддержку военным своей новой родины. Во время атаки Ирана на Израиль юморист записал видео и выложил его в популярную социальную сеть. Сначала артист опубликовал ролик, в котором произнес "мазаль тов", что на иврите используют как поздравление.

Вскоре Галкин* удалил видео, поняв, что использовал не то слово. Максим записал новые кадры и пояснил, что хотел сказать "беацлаха", что на иврите означает "удачи". "То ли я лишнего виски выпил, то ли что, но я перепутал. Я хотел сказать не мазаль тов, а беацлаха нашим ПВО (противовоздушной обороне – Прим. ред.)", – произнес супруг Аллы Пугачевой, поднял бокал с виски и отпил из бокала.

Потом пьяный Максим Галкин* сказал, что находится "в ожидании", но чего – не пояснил.





В ночь на воскресенье, 14 апреля, Иран атаковал Израиль, запустив дроны и баллистические ракеты. Так Тегеран ответил на израильский авиаудар по иранскому консульству в Дамаске (Сирии) 1 апреля, из-за чего погибли 13 человек.

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.