Психолог Соломеина рассказала о необходимости и последствиях сепарации от родителей

В процессе взросления, формирования личности и стремления к самостоятельности, вопрос о том, зачем и как правильно осуществить сепарацию от родителей, становится особенно актуальным. О механизмах сепарации, ее необходимости для здорового психологического развития, а также возможных последствиях как для детей, так и для их родителей рассказала Елена Соломеина, клинический психолог, детский психолог и ведущий специалист сети клиник "Семейная".

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Столько всего говорилось и говорится о сепарации от родителей! Попробуем поговорить еще раз.

Надо сказать, что существует несколько видов сепарации. Они многократно описаны и важны в совокупности, имеют определенный порядок выстраивания.

Физическая сепарация – способность ребенка чувствовать себя комфортно вне присутствия родителей; эмоциональная сепарация – способность испытывать эмоции, вовсе не всегда совпадающие с эмоциями родителей; психологическая сепарация – способность принимать решения и брать на себя ответственность.

А начинается все сразу после рождения малыша. Этому событию предшествовали недели томительного ожидания, радостных предчувствий, опасений. И вот! Катите вы по парку коляску, а в ней сопит ваше чудо! О чем вы думаете? "Я не сделаю ни одной ошибки, он (она) вырастет добрым, смелым, умным. Он будет заниматься спортом (бальными танцами) и станет футболистом (балериной)". Слышите? Вы уже все продумали и решили, и нет у него другого выхода, кроме как стать таким! Да, и нет ничего плохого в том, чтобы быть добрым и умным. Есть маленький нюанс про сепарацию. Пусть он сам придет к тому, чтобы захотеть стать. Вовсе не обязательно именно таким! Ну почему родители из поколения в поколение не могут думать чуть иначе: "Кто ты, малыш? Я знаю, что ты совсем не такой, как я, и очень люблю тебя!" Я знаю почему, но это уведет нас от темы.

Про что я хочу сказать в первую очередь, говоря о сепарации? Да о том, что наша родительская задача – в первую очередь видеть не то, что хочется нам, а восхищаться и любить то, что есть на самом деле. То есть любить не такого, как нам хочется!

Что это даст? А это позволит человеку почувствовать свою ценность, иметь высокую самооценку, принимать и уважать чужое мнение, не бороться за авторство идеи. Со временем такие люди выстраивают здоровые личные отношения. Ибо завершенная сепарация способствует выстраиванию надежной объектной привязанности, которая, в свою очередь, является залогом счастливой семейной жизни.

Тут надо сказать о том, к какому возрасту должна произойти эта сепарация? В нашей с вами культуре дети заканчивают школу в 18 лет, и имело бы смысл говорить именно об этом возрасте, но есть одно "но". В той самой "нашей культуре" выбор профессии смещен в сторону чуть более раннего возраста. Ну, профиль обучения мы теперь выбираем примерно в 15 лет. Поэтому если процесс начинается с рождения, то примерно к 15 годам имеет смысл говорить о его завершении.

И еще: часто приходится слышать о "слишком ранней сепарации". Например, ребенок в подростковом возрасте дерзит родителям, угрожает съехать (иногда съезжает к бабушке или к друзьям). На все говорит: "Это мое дело, а не ваше". Какие, спросите вы, плюсы дает все это? Так вот: в этом и похожих случаях речь идет только о физической сепарации и полностью несложившейся эмоциональной и уж тем более психологической сепарации. То есть подросток начинает остро протестовать против непринятия его истинных эмоций.

И мы имеем ситуацию, когда подросток, физически дистанцированный от родителей, никак реально не сепарировался, а пошел по пути формирования эмоциональной зависимости от эмоций и действий родителей. И еще хочется обратить внимание на то, что родители, достигшие определенного возраста в автономии детей, заинтересованы меньше самих детей. Во всяком случае на первый взгляд. А создание условий для такой сепарации по большей части – задача родителей. Возможность следовать по этому пути зависит не в последнюю очередь от их собственной сепарации, типа объектной привязанности и проработанности внутренних конфликтов. Так что вопрос этот непростой, но решая проблему, не забывайте: что в паре ребенок-взрослый взрослый – это вы. Поэтому начать стоит с кого? Правильно: с себя.