Маргарита Суханкина о высокомерии Егора Крида: Задрал нос, никого не замечает

Бывшая вокалистка знаменитой группы "Мираж" и заслуженная артистка России Маргарита Суханкина в недавнем интервью поделилась своим мнением о современной музыкальной сцене и своих секретах долговечности в индустрии. Певица выразила свое уважение к некоторым молодым талантам, отметив их уникальность и харизму, что, по ее мнению, становится редкостью среди нового поколения артистов. В то же время, она не скрывает своего недоумения по поводу чрезмерных требований некоторых из них, указывая на отсутствие понимания сущности музыкального искусства.

"Вспомнить, к примеру, Егора Крида. Одна залетевшая песня, а он ходит, задрав нос, никого не замечает. Некоторые заявляют в райдер золотые унитазы, воду исключительно Evian, красную икру, шампанское Mondoro Asti. Я этого не понимаю", – сказала исполнительница хита "Ты мой новый герой".



Маргарита Суханкина также высказала мнение о том, что многие современные композиции имеют кратковременное значение и являются лишь следованием за западными тенденциями. Однако она уверена в возвращении волн интереса к характерному для нашей страны репертуару, подчеркивая, что истинное искусство никогда не уйдет в прошлое.

Говоря о секретах своего успеха, артистка акцентировала важность искренности и глубокого отношения к музыке. Она выразила презрение к исполнителям, которые полагаются на фонограмму и не стремятся к настоящему взаимодействию с аудиторией. Успех песен "Миража" Суханкина объяснила сочетанием честных текстов и особой манеры исполнения, которая находит отклик в сердцах слушателей разных поколений.

Маргарита Суханкина также поделилась теплыми воспоминаниями о том, как ее песни становились источником поддержки и вдохновения для людей в трудные времена. Это подтверждает ее убеждение в том, что музыка способна объединять и влиять на жизни людей гораздо сильнее, чем может показаться на первый взгляд.