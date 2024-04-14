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Тренд на добро: какие звезды занимаются благотворительностью и что ими движет

Тренд на добро: какие звезды занимаются благотворительностью и что ими движет

Сегодня бескорыстная помощь стала распространенным явлением. И тренд на нее во многом задали мировые звезды.

Ежегодно селебрити направляют миллионы на благотворительность и поддерживают социально значимые проекты. Кто наиболее известен на этом поприще, и что стимулирует их творить добро, рассказала Маргарита Былинина, предприниматель и общественный деятель.

Маргарита Былинина. Фото: из личного архива

Помощь больным и столкнувшимся с тяжелыми ситуациями

Многие селебрити неравнодушны к проблемам онкологии и тяжелых детских заболеваний. Они стараются помочь людям, ставшим жертвами этих недугов, а также их родственникам, поскольку пережить болезни или уход близких нелегко.

Эмилия Кларк. Известность молодой актрисе принесла роль Дейенерис Таргариен в телесериале "Игра Престолов". Но этот успех достался ей непросто. «Мать драконов» перенесла 2 инсульта, вызванных аневризмой аорты. Эти события подтолкнули ее к созданию благотворительного проекта SameYou в Великобритании и США, цель которого – оказывать помощь людям, нуждающихся в восстановлении после инсульта.

Эмилия Кларк. Фото: YouTube / @harpersbazaaruk

Дженнифер Хадсон. Поклонники знают актрису по роли Эффи Уайт в киноленте "Девушка мечты". На долю Дженнифер Хадсон выпала ужасная личная трагедия – убийство 7-летнего племянника, брата и матери. Случившееся подтолкнуло ее к созданию благотворительной организации. Ее цель – оказание поддержки людям, чьи близкие ушли из этого мира не по своей воле. Актриса также регулярно устраивает в Чикаго праздники для малышей в честь погибшего племянника.

Дженнифер Хадсон. Фото: YouTube / @JimmyKimmelLive

Константин Хабенский. Известный российский актер много внимания уделяет благотворительности. Незадолго до смерти жены, скончавшейся от опухоли мозга, он основал фонд, помогающий детям, страдающим от онкологии. Уже за первые 5 лет работы организации удалось спасти 130 жизней. Актер признается, что чувства, которые испытываешь, когда видишь глаза счастливых родителей, остаются в глубине души навсегда.

Константин Хабенский. Фото: YouTube / @kinovdetalyah

Содействие пострадавшим от стихийных бедствий, борьба с бедностью в других странах

Звезды стремятся оказывать посильную помощь тем, кто пострадал от ураганов, наводнений, военных действий. Им также небезразлична судьба жителей из менее развитых в экономическом плане стран.

Анджелина Джоли. Актриса активно вовлечена в благотворительность. Интерес к этой теме у нее возник после участия в фильме "Лара Крофт – расхитительница гробниц". Кинолента снималась в Камбодже. Актриса наблюдала, как бедствуют люди в этой стране, и увиденное произвело на нее неизгладимое впечатление.

Анджелина Джоли. Фото: YouTube / @britishvogue

Она становится послом доброй воли по делам беженцев ООН, оказывает помощь пострадавшим из Афганистана, а также жертвует миллион долларов Комиссии по делам беженцев. Джоли основала ряд организаций, помогающих детям в Камбодже и пострадавшим от техногенных катастроф.

Дженнифер Лопес. Известная певица активно участвовала в восстановлении разрушенного острова Пуэрто-Рико. В свое время она также столкнулась с последствиями ураганов – очень долго не могла связаться с родственниками. Пережитое повлияло на решение Дженнифер пожертвовать пострадавшим на острове миллион долларов.

Дженнифер Лопес. Фото: YouTube / @JenniferLopez

Шарлиз Терон. Актриса из ЮАР активно помогает детям из Африки. Она учредила благотворительный фонд Africa Outreach Project. Он занимается обеспечением регионов медикаментами и способствует тому, чтобы молодые люди получали образование. Шарлиз Терон также содействует созданию полей для игры в футбол за пределами африканских городов.

Шарлиз Терон. Фото: YouTube / @FirstWeFeast

Защита прав животных

Небезразличны звезды и к судьбам братьев наших меньших. Они строят приюты и убеждают окружающих быть более гуманными к животным.

Брижит Бардо. Популярная актриса однажды заявила в интервью, что хотела бы остаться в памяти поклонников не в одной из своих ролей, а как активная участница благотворительных акций.

Брижит Бардо. Фото: YouTube/@cavousofficiel

Брижит Бардо помогает животным еще с 1970-х годов. Она создала собственный фонд, одним из решений которого было строительство приюта для бездомных зверей. В последние годы на его улучшение было потрачено около 3 млн евро. За такую преданность животным актрису иногда называют "феей зверей".

Шарлиз Терон. Помимо помощи детям, актриса участвует в мероприятиях и фотосессиях организации РЕТА, защищающей права животных. В своих выступлениях она не раз говорила о том, что мода не должна быть причиной гибели живых существ.

Шарлиз Терон. Фото: YouTube/@VanityFair

Маргарита Былинина следует тем же курсом, что и звезды международного уровня. Она не только известный маркетолог, но общественный деятель – разделяет мировой тренд творить добро, жертвует на это треть своей выручки и много рассказывает о благотворительности. При этом Маргарита Былинина убеждена: чтобы помогать другим, не нужны большие капиталы. Главное – искреннее желание привнести в этот мир больше света, тепла и надежды.

14 апреля 2024, 09:13
Фото: Freepik.com
Дмитрий Алексеев
Клео.ру✓ Надежный источник

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