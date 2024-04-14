Тренд на добро: какие звезды занимаются благотворительностью и что ими движет

Ежегодно селебрити направляют миллионы на благотворительность и поддерживают социально значимые проекты. Кто наиболее известен на этом поприще, и что стимулирует их творить добро, рассказала Маргарита Былинина, предприниматель и общественный деятель.





Помощь больным и столкнувшимся с тяжелыми ситуациями

Многие селебрити неравнодушны к проблемам онкологии и тяжелых детских заболеваний. Они стараются помочь людям, ставшим жертвами этих недугов, а также их родственникам, поскольку пережить болезни или уход близких нелегко.

Эмилия Кларк. Известность молодой актрисе принесла роль Дейенерис Таргариен в телесериале "Игра Престолов". Но этот успех достался ей непросто. «Мать драконов» перенесла 2 инсульта, вызванных аневризмой аорты. Эти события подтолкнули ее к созданию благотворительного проекта SameYou в Великобритании и США, цель которого – оказывать помощь людям, нуждающихся в восстановлении после инсульта.





Дженнифер Хадсон. Поклонники знают актрису по роли Эффи Уайт в киноленте "Девушка мечты". На долю Дженнифер Хадсон выпала ужасная личная трагедия – убийство 7-летнего племянника, брата и матери. Случившееся подтолкнуло ее к созданию благотворительной организации. Ее цель – оказание поддержки людям, чьи близкие ушли из этого мира не по своей воле. Актриса также регулярно устраивает в Чикаго праздники для малышей в честь погибшего племянника.





Константин Хабенский. Известный российский актер много внимания уделяет благотворительности. Незадолго до смерти жены, скончавшейся от опухоли мозга, он основал фонд, помогающий детям, страдающим от онкологии. Уже за первые 5 лет работы организации удалось спасти 130 жизней. Актер признается, что чувства, которые испытываешь, когда видишь глаза счастливых родителей, остаются в глубине души навсегда.





Содействие пострадавшим от стихийных бедствий, борьба с бедностью в других странах

Звезды стремятся оказывать посильную помощь тем, кто пострадал от ураганов, наводнений, военных действий. Им также небезразлична судьба жителей из менее развитых в экономическом плане стран.

Анджелина Джоли. Актриса активно вовлечена в благотворительность. Интерес к этой теме у нее возник после участия в фильме "Лара Крофт – расхитительница гробниц". Кинолента снималась в Камбодже. Актриса наблюдала, как бедствуют люди в этой стране, и увиденное произвело на нее неизгладимое впечатление.





Она становится послом доброй воли по делам беженцев ООН, оказывает помощь пострадавшим из Афганистана, а также жертвует миллион долларов Комиссии по делам беженцев. Джоли основала ряд организаций, помогающих детям в Камбодже и пострадавшим от техногенных катастроф.

Дженнифер Лопес. Известная певица активно участвовала в восстановлении разрушенного острова Пуэрто-Рико. В свое время она также столкнулась с последствиями ураганов – очень долго не могла связаться с родственниками. Пережитое повлияло на решение Дженнифер пожертвовать пострадавшим на острове миллион долларов.





Шарлиз Терон. Актриса из ЮАР активно помогает детям из Африки. Она учредила благотворительный фонд Africa Outreach Project. Он занимается обеспечением регионов медикаментами и способствует тому, чтобы молодые люди получали образование. Шарлиз Терон также содействует созданию полей для игры в футбол за пределами африканских городов.





Защита прав животных

Небезразличны звезды и к судьбам братьев наших меньших. Они строят приюты и убеждают окружающих быть более гуманными к животным.

Брижит Бардо. Популярная актриса однажды заявила в интервью, что хотела бы остаться в памяти поклонников не в одной из своих ролей, а как активная участница благотворительных акций.





Брижит Бардо помогает животным еще с 1970-х годов. Она создала собственный фонд, одним из решений которого было строительство приюта для бездомных зверей. В последние годы на его улучшение было потрачено около 3 млн евро. За такую преданность животным актрису иногда называют "феей зверей".

Шарлиз Терон. Помимо помощи детям, актриса участвует в мероприятиях и фотосессиях организации РЕТА, защищающей права животных. В своих выступлениях она не раз говорила о том, что мода не должна быть причиной гибели живых существ.





Маргарита Былинина следует тем же курсом, что и звезды международного уровня. Она не только известный маркетолог, но общественный деятель – разделяет мировой тренд творить добро, жертвует на это треть своей выручки и много рассказывает о благотворительности. При этом Маргарита Былинина убеждена: чтобы помогать другим, не нужны большие капиталы. Главное – искреннее желание привнести в этот мир больше света, тепла и надежды.