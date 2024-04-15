Эмме Томпсон - 65: вспоминаем пять знаковых работ британской киноактрисы

15 апреля 2024 года исполняется 65 лет британской актрисе Эмме Томпсон, чья карьера в кинематографе оставила большой след в сердцах миллионов зрителей по всему миру. Эмма Томпсон – это не просто актриса. Она также талантливый сценарист и обладательница множества наград, включая "Оскар", что делает ее одной из наиболее уважаемых и любимых фигур в современном кино. Редакция журнала "Клео.ру" вспоминает пять знаковых работ актрисы в кинематографе.

Говардс-Энд (1991)





Главная роль в данном фильме принесла Эмме Томпсон первый "Оскар", что делает кинокартину Джеймс Айвори одной из главных в карьере британской актрисы. В экранизации одноименного романа Эдварда Моргана Форстера также снялись Энтони Хопкинс и Хелена Бонэм Картер.

Разум и чувства (1995)





В этой экранизации романа Джейн Остин Эмма не только сыграла главную роль, но и адаптировала сценарий, за что получила свой второй "Оскар". Ее игра и литературное мастерство сделали этот фильм классикой кинематографа.

Гарри Поттер и узник Азкабана (2004)





Роль профессора Трелони – преподавательницы прорицания в Хогвартсе – занимает особое место в карьере Томпсон. Во многом потому, что персонаж стал одним из любимых у поклонников "поттерианы".

Моя ужасная няня (2005)





Одна из самых ярких ролей Эммы Томпсон. В этом фильме она не только сыграла главную роль, но и приняла участие в написании сценария. Ее персонаж стал любимцем как детей, так и взрослых зрителей, несмотря на пугающий, на первый взгляд, образ.

Круэлла (2021)





Если вспоминать недавние более заметные роли Эммы Томпсон, то многие наверняка назовут Баронессу. В этом фильме актриса сыграла баснословно богатую модельершу, которая оказала огромное влияние на историю главного персонажа. В этой кинокартине Томсон предстает в ярких образах, что также делает эту роль одной из самых заметных в ее карьере.