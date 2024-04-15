Одинокая и всеми брошенная: оставшаяся без мужа Пугачева вынуждена отменить юбилей

Известная исполнительница Алла Пугачева долго готовилась к своему 75-летию и планировала закатить пышную вечеринку. Сообщалось, что Примадонна позвала больше 150 гостей и даже собиралась сама спеть на дне рождении. Однако после атаки Ирана воздушное пространство над Землей обетованной закрыли, и теперь самолеты не летают.

Одинокая и всеми брошенная Пугачева осталась одна со своими детьми. Источник сообщает, что ее муж Максим Галкин* сейчас находится далеко от семьи. Впрочем, сам комик не сильно переживает из-за происходящего. Накануне артист, попивая виски, заявил, что он "в ожидании", со второй попытки пожелал удачи Израилю и ушел спать.

"Сам он сейчас не находится в Израиле", – сообщает источник.

Ну а пока Галкин* развлекается с алкоголем в отсутствие жены, сама Алла Борисовна вынуждена бегать в бомбоубежище вместе с близнецами. Она мечтала отметить юбилей на Кипре, где они приобрели недвижимость несколько лет назад. Гости уже купили подарки и билеты, но эта затея обернулась крахом. После торжества Примадонна планировала отправиться в тур по странам Европы, однако теперь об этом все молчат.

Ранее сообщалось, что мужа Пугачевой засняли целующимся с пенсионеркой. После концерта к нему подошла поклонница, и Галкин* поспешил утешиться в ее объятьях.

* Признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.