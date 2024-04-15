Асмус забрала ребенка и покинула Россию с мужчиной: "Я в абсолютной любви"

Недавно звезда сериала "Интерны" попала в больницу с высокой температурой. Кристина Асмус пролежала под капельницами несколько дней и, осознав свой ритм жизни, пообещала врачам, что будет меньше работать. Однако, дав это слово, бывшая жена Гарика Харламова буквально сбежала из больницы и сразу в аэропорт. Актриса вышла на связь с поклонниками из Европы и сообщила, что покинула Россию.

В поездку знаменитость отправилась не одна, а с ребенком и мужчиной. Оказалось, что свое слово Асмус не сдержала и полетела в Хорватию по работе.

"А я приземлилась в Хорватии. Да не одна. Я прилетела в Хорватию с ребенком и мужчиной. Мы прилетели на съемки", – поделилась звезда.





Затем актриса показала и своего спутника. Им оказался Денис Шведов, который станцевал для видео Кристины. В кадр попала и ее дочь.

Асмус рассказала, что полет был длинным и сложным. Прямых рейсов до Хорватии нет, поэтому им пришлось добираться через Турцию. Там Кристина немного задержалась и чуть не пропустила свой самолет.

В Хорватию Асмус привела не только съемка, но и желание отпраздновать свое 36-летие на берегу моря. Она отметила, что чувствует себя великолепно.

"Я в абсолютной любви сейчас. Принятии, проработке, осознанности, потоке и вот этого всякого. В общем, мне, правда, хорошо очень, чего уж", – поделилась своим состоянием артистка.

Ранее перебинтованная Асмус заявила, что больше не может так жить. Актриса сообщила, что "предел наступил.