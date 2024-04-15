Соседка рассказала, как обнаружила тело Кунгурова во дворе

8 апреля общественность шокировала новость о смерти заслуженного артиста России Евгения Кунгурова. Мужчина был обнаружен мертвым у подъезда своего дома. Тело оперного певца нашла соседка, которая возвращалась вечером домой. Она рассказала, что сразу не поняла, что случилось с Кунгуровым, и позвала охранника.

"Обратила внимание, что в глубине двора, около козырька нежилого подъезда, лежит человек. Мне показалось, что на спине он лежал, прямо на асфальте", – вспомнила тот страшный вечер женщина.

За день до смерти Кунгурова видела певица Илона Броневицкая. Исполнительница рассказала, что Евгений не выглядел как человек с депрессивным расстройством. Они обсудили проекты, а коллега был, как всегда, весел, вспомнила звезда эстрады.

А вот Леся Ярославская узнала о смерти оперного певца из СМС от подруги. Она сначала не поверила в новость, посчитав ее злой шуткой. Артистка заявила, что всегда считала Кунгурова "крепким уральским мужчиной". Мысль о том, что Евгения больше нет, до сих пор шокирует многих, рассказала певица.

Напомним, перед смертью Кунгуров отправил жене сообщение, в котором рассказал, что собирается свести счеты с жизнью. После этого супруга, находящаяся в другом городе, не смогла дозвониться до мужа. Известно, что певец наблюдался у психиатра в частной клинике, но на учете не стоял.

Ранее подруга Кунгурова нашла виновного в его кончине.