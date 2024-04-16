Брак трещит по швам: жена Прилучного проговорилась о "незнакомце", который одаривает ее цветами

Зепюр Брутян счастлива в браке с главным "мажором" страны Павлом Прилучным. Вместе они воспитывают сына, которому скоро исполнится год. Однако многие считают, что 28-летняя актриса – не пара звезде "Закрытой школы". Кроме того, некоторые подписчики в блоге Зепюр уверены, что их брак уже трещит по швам, а она тщательно скрывает проблемы в семье и выкладывает видео с мужем. Таким образом она пытается доказать, что у них все хорошо, говорят злопыхатели.

Сама Брутян старается не реагировать на выпады хейтеров в свою сторону и живет обычной жизнью. Недавно звезда "Последнего акселя" поделилась снимком роскошного букета из розовых роз. Она проговорилась, что корзину нежных цветов ей преподнес "незнакомец". Впрочем, Зепюр сразу же выложила следующее видео, на котором отметила мужа как автора подарка. На кадрах звездная пара беззаботно хохочет.





Напомним, Прилучный и Брутян познакомились в 2018 году на съемках сериала "В клетке". Тогда Павел был женат на Агате Муцениеце, но Зепюр понравилась актеру как человек. О разводе или флирте звезда "Мажора" тогда даже не думал. Однако спустя пять лет шоумен снова встретил красотку со съемочной площадки и "зацепился с ней взглядом". Через несколько дней Прилучный сделал будущей матери своего сына предложение.

Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце публично высмеяла новую жену Прилучного.