Кто и почему испытывает оргазм во сне: эксперт раскрыл неожиданные факты о феномене

Проснуться среди ночи от неожиданных приятных ощущений мечтает каждая. Но у одних это случается часто, для других эта мысль из разряда фантастики. Ночные оргазмы – абсолютная норма, считает сексолог Ольга Василенко. Однако не каждая женщина их испытывает по тем или иным причинам, рассказала эксперт.

По словам специалиста, получать оргазмы во сне могут женщины, начиная с 20 лет. Причем чем выше возраст дамы, тем чаще и ярче это происходит. Как правило, пик возбуждения достигается после полного расслабления и легкого эротического сна, особенно если перед этим были мысли о сексе. Постепенно кровь начинает приливать к гениталиям, и случается оргазм без какой-либо стимуляции, рассказала сексолог.

Ольга отметила, что, по наблюдениям ученых, ночные возбуждения происходят чаще у людей, которые испытывают стресс. Однако есть и другие, более гуманные способы спровоцировать спонтанный оргазм без партнера и игрушек. По словам сексолога, для того чтобы достичь пика возбуждения, нужно ложиться спать на животе. Такое положение обеспечивает более интенсивную стимуляцию клитора. Кроме того, шансы испытать ночной оргазм увеличиваются, если вы давно не занимались сексом.

Также Василенко советует пофантазировать перед сном, тогда вероятность проснуться от приятных ощущений будет выше.

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