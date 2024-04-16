Разоблаченная жена Петросяна публично закатила истерику: "Примитивно, мне вас жалко"

Рождение дочки в семье 78-летнего Евгения Петросяна стало настоящей сенсацией. Пока одни поздравляли комика с радостным событием, другие бросились выяснять, сама ли 35-летняя Татьяна Брухунова родила ребенка. Ведь многие всерьез считали, что супруги прибегли к услугам суррогатной мамы. На фоне сплетен и домыслов пара долгое время скрывала подробности, однако недавно жена Петросяна рассекретила дату рождения Матильды. Оказалось, что девочку она родила еще в середине октября.

Самые внимательные поклонники отмотали ленту ее соцсетей и получили подтверждение своим словам. Оказалось, что накануне родов супруга сатирика отправилась на другой конец России и путешествовала по Камчатке, что странно для женщины, которая вот-вот родит. Окончательно подписчики убедились в своей правоте, наткнувшись на фото из театра. На следующий после родов день Брухунова как ни в чем не бывало отправилась на премьеру.

Сама же Татьяна категорически не согласна с такими доводами. Разоблаченная жена Петросяна не выдержала и набросилась на поклонников с критикой.

"Вы серьезно?! Вы считаете, я не могла выложить прошлогоднюю фотографию? Так примитивно думаете, мне вас жалко. Прям совсем уж простенько", – заявила Брухунова.

Ранее сообщалось, что родившая от 78-летнего Петросяна Брухунова пожаловалась на свою долю.