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Вторник 16 апреля

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Поздравивший Пугачеву Резник заявил, что ждет ее покаяния перед народом

Поздравивший Пугачеву Резник заявил, что ждет ее покаяния перед народом

Поэт-песенник считает, что Алле Пугачевой следует вернуться на родину и попросить прощения у россиян.

В день своего 75-летия Алла Пугачева получила массу поздравлений, среди которых особенно выделялось послание от Ильи Резника, ее давнего творческого союзника и известного поэта. Видео с поздравлениями, которое предал огласке актер Стас Садальский, быстро набрало сотни тысяч просмотров, однако сам Резник был не в восторге от такой публичности. В недавней беседе с прессой он подчеркнул, что связь между ним и Пугачевой настолько глубока и значима, что он предпочел бы выражать свои чувства в более личной манере, не через интернет.

Резник и Пугачева вместе с Раймондом Паулсом составляли трио, создавшее множество хитов, любимых миллионами. Это "бриллиантовое трио" оставило неизгладимый след в истории музыки. Несмотря на слухи о возможном охлаждении отношений между поэтом-песенником и народной артисткой на фоне разногласий по общественно-политическим вопросам, он выразил глубокое уважение к певице и желание видеть ее в России рядом с ее поклонниками.

"Я очень надеюсь, что Алла в скором времени все осознает и вернется домой, в Россию, покается перед народом, который любил ее так, как никого и никогда", – сказал поэт-песенник в беседе с "МК".

Несмотря на все сложности, Илья Резник сохраняет теплые чувства к Алле Пугачевой, считая ее своей сестрой и выражая надежду на ее возвращение. Он подчеркивает значение прощения и возвращения к корням, особенно в такой переломный момент для страны.

16 апреля 2024, 20:09
Алла Пугачева. Фото: YouTube / @Ivleeva
Дмитрий Алексеев
mk.ru✓ Надежный источник

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