Стало известно об уходе 31-летнего певца Давы

Давид Манукян стал популярным благодаря юмору. Начинающий блогер снимал небольшие вайны и шутки и выкладывал их в своих социальных сетях. Публика харизматичного парня, который представлялся как Дава, росла стремительно. Сейчас у него многомиллионная аудитория, а популярность вышла далеко за пределы интернета. Так Манукян увлекся музыкой, начал выпускать песни, а потом и вовсе начал сниматься в популярных реалити-шоу на телевидении.

Например, сейчас россияне наблюдают, как Дава борется с другими участниками за многомиллионный приз в передаче "Сокровища императора". Однако это последний проект подобного рода, в котором принимает участие блогер. Стало известно об уходе 31-летнего бывшего бойфренда Бузовой. Певец сам заявил, что теперь не будет сниматься в реалити-шоу.

"Мне, честно говоря, уже не так интересно участвовать в шоу. Я хочу больше заниматься продюсированием. Хочется стремиться к чему-то другому", – поделился мечтами Манукян.

Он рассказал, что планирует создать команду, которая поможет ему делать контент. Кроме того, в одном проекте он уже стал продюсером. Дава рассказал о киноленте "Не одна дома", съемки которого прошли в прошлом году. Музыкант подчеркнул, что в фильме играет Милана Хаметова, которую он продюсирует больше трех лет.

Ранее сообщалось, что Дава и Краймбрери объявили о возобновлении романтических отношений.