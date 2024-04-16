В Сеть слили видео одиноких плясок Пугачевой после новости об отмене юбилея

Роскошный юбилейный вечер, который Алла Пугачева планировала провести на свое 75-летие, отменился из-за неспокойной обстановки в Израиле. Примадонна-именинница осталась одна с двумя близнецами в чужой стране, пока ее супруг Максим Галкин* пил виски, как говорят осведомленные знакомые, "далеко от Святой земли". Сообщается, что артистка планировала закатить вечеринку на Кипре, но не смогла вылететь из-за того, что воздушное пространство над страной закрыли.

Все, кто купил подарки и не смог погулять на юбилее певицы, поздравили Пугачеву в своих социальных сетях. Артистке желали счастья и восхищались ее неповторимым пением. А вот Татьяна Лазарева* выложила в Сеть видео одиноких плясок Пугачевой. На кадрах Примадонна двигается в такт музыки в своем роскошно обставленном особняке. Актриса сообщила, что сняла исполнительницу хита "Миллион алых роз" год назад.

"Это прошлогоднее видео, были в гостях у АБ и Макса* 1-го января. Частная съемка, нельзя выкладывать. Ей не говорите!" – рассказала о слитом в интернет видео Лазарева*.





Как и другие друзья Пугачевой, Татьяна* осыпала Примадонну комплиментами. Она отметила, что за ее честность и умение слушать себя многие любят и преклоняются перед Аллой Борисовной. В то же время за эти качества многие ее ненавидят и "шипят вслед".

Напомним, в последние несколько недель в Сети активно обсуждают возможность признать Пугачеву иностранным агентом. Некоторые считают, что это необходимо сделать давно. Другие уверены, что это будет большой ошибкой. С последним мнением согласна и Татьяна Тарасова. Она назвала идею о присвоении Примадонне этого статуса "идиотством".

*Признаны иноагентами на территории РФ.