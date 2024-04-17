Вот почему на самом деле Пугачева покинула Россию: близкая подруга озвучила правду

Планы на шумное торжество в честь дня рождения народной артистки СССР Аллы Пугачевой, которое должно было собрать почти две сотки гостей и продолжиться европейскими турне, оказались не более чем слухами. СМИ утверждали, что мероприятие было отменено из-за закрытия воздушного пространства после атаки Ирана на Израиль, что помешало прибытию гостей. Однако выяснилось, что само событие, по всей видимости, никогда не планировалось, так как даже ближайшие друзья и знакомые певицы не получали приглашений.

В ходе беседы с телеведущей Кирой Прошутинской, давней подругой Аллы Пугачевой, журналисты выяснили, что она также не была уведомлена о каких-либо планах относительно празднования. Прошутинская поделилась, что этот год был необычным: не было обычного потока просьб о передаче поздравлений от коллег перед днем рождения Пугачевой, и в интернете сильно сократилось количество публикаций, посвященных этому событию.

Говоря о личной жизни Аллы Борисовны, Прошутинская отметила, что жизненный путь артистки сложен настолько, что его трудно воспроизвести в художественном произведении без обвинений в излишней фантазии. Мол, при этом каждый новый этап в ее жизни кажется еще более вызывающим и сложным.

Отъезд Аллы Пугачевой за границу, который произошел два года назад был мотивирован, по словам телеведущей, желанием сохранить семью, а не политическим заявлением или позицией.

"Она грустно сказала мне: "Я там, где моя семья". То есть муж и дети", – сообщила Прошутинская в беседе с "МК".

По ее словам, несмотря на сложности адаптации и ностальгию по родине, Алла Пугачева старается сохранять достоинство и не жалуется на свою судьбу. Ее последние песни, наполненные скрытым смыслом и эмоциями, дают понять о ее текущем состоянии и переживаниях, считает подруга певицы.