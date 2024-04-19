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Пятница 19 апреля

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Катя Лель рассказала о судьбе 15-летней дочери

Катя Лель рассказала о судьбе 15-летней дочери

Кем будет наследница певицы.

В ресторане "Подмоскоvные Vечера" состоялась церемония вручения премий BRAND AWARDS 2024, учрежденная продюсером Артемом Сорокиным. Среди многочисленных звездных гостей была и певица Катя Лель. С ней встретился корреспондент женского журнала "Клео.ру".

От распавшегося в прошлом году брака с Игорем Кузнецовым у звезды эстрады подрастает дочь – 15-летняя Эмилия. "Папа встречается с ребенком в ресторанчиках, – сообщила Катя. – Дает ей какие-то деньги, хотя и не столько, как хотелось бы. Я с ним не общаюсь, хотя никакой обиды на него у меня нет".

Катя Лель с дочерью. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру

А кем мыслит себя ее наследница в будущем? "Сейчас дочь учится в 9 классе и готовится сдавать ОГЭ (итоговый экзамен за курсы основного общего образования – Прим. ред.), – говорит Лель. – Ее привлекает химико-биологический факультет, поэтому она вся погружена в науку. Я не знаю, кем она станет – поживем-увидим. Это будет целиком ее выбор! Может, и артистом – дочь с отличием окончила музыкальную школу".

"Но для меня главное, что она самодостаточная, очень талантливая девочка, – заметила Катя. – А недавно Эмилия впервые появилась на ТВ – участвовали с ней вместе в шоу "Секретный артист" на телеканале "Пятница". Я в ее годы не была такой смелой и уверенной в себе. Посмотрела на нее и сказала: "Вау, какую крутую девчонку мы вырастили!"

19 апреля 2024, 14:18
Катя Лель. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Феликс Грозданов
Клео.ру✓ Надежный источник

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