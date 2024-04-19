Певица Юлия Савичева сообщила, что ее родители находятся в затопленном Кургане

Экстремально высокое половодье обрушилось в этом году на несколько регионов России. Так под водой остались тысячи жилых домов на Урале и в Западной Сибири. Уроженка Кургана певица Юлия Савичева выразила поддержку землякам, которые тоже в настоящее время борются с паводковыми водами. Она назвала происходящее в своем родном городе ужасным явлением.

"Знаю, что в Кургане и области сейчас наводнение, которого не было лет 20. Что-то страшное происходит. Хочу поддержать всех, кто вынужден выселяться из домов", – высказалась артистка в своем блоге.

Она выразила надежду, что вскоре вода отступит и никто не пострадает от последствий стихии. Савичева рассказала, что в затопленном Кургане до сих пор находятся ее родители, которые сообщают певице обо всем происходящем.

Накануне стало известно, что паводковые воды затопили две городские котельныю. Сегодня ночью уровень воды в реке Тобол снова вырос и превысил отметку в 10 метров. Из-за этого власти призвали жителей нескольких поселений, которые находятся в опасной зоне, эвакуироваться. Сообщается, что спасатели обходят частные дома вдоль дамбы и предупреждают людей о возможном подтоплении.

Ранее с затоплением улиц столкнулся и крупнейший город ОАЭ – Дубай. На Эмираты обрушился ливень, который залил улицы и первые этажи зданий. Многие знаменитости стали невольными свидетелями разбушевавшейся стихии. Актриса Миронова рассказала, как ехала по городу рядом с тонущими машинами.