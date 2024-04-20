Король Карл III лишил онкобольную Кейт Миддлтон самого дорого

Сложно назвать этот год для Виндзоров простым. Болезни буквально преследуют королевских особ. Так, недавно Кейт Миддлтон сообщила, что врачи диагностировали ей онкологию. А несколькими неделями раньше аналогичный диагноз поставили королю Карлу III. И если принцесса Уэльская с трудом переносит свалившийся на нее недуг, то монарх уже принял происходящее и даже приступил к выполнению своих обязанностей и не только.

Недавно стало известно, что сын Елизаветы II решил затеять ремонт в имении в Сандрингеме. Король планирует обновить внешний вид не только своей недвижимости, но и дома, который принадлежит Кейт и Уильяму. Сообщается, что Карл III задумал полностью перевести постройки на природную энергию. Для этого на крышах здания установят порядка двух тысяч солнечных батарей.

Эта работа затянется не на один месяц. Кроме того, установка оборудования – процесс шумный и пыльный. А потому Кейт Миддлтон придется отказаться от горячо любимого дома. Ведь врачи рекомендовали онкобольной принцессе Уэльской соблюдать покой, а в ремонтируемом имении его не будет еще долго.

Сообщается, что принц Уильям уже ищет новое жилье для своей семьи. Кроме того, наследник престола старается сохранить в тайне местоположение дома. Как известно, Миддлтон в последнее время столкнулась с огромным давлением со стороны прессы и общественности. Сейчас Кейт взяла паузу и планирует лечиться. Так что не вовремя затеявший ремонт король лишил больную раком принцессу Уэльскую самого дорогого – спокойствия.

Ранее сообщалось, что британцы не поверили обещаниям Меган Маркл прекратить войну с тяжелобольной Кейт Миддлтон.