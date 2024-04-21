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Суббота 20 апреля

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Почему болит спина? Как с помощью иглоукалывания избавиться от боли и напряжения в спине

Почему болит спина? Как с помощью иглоукалывания избавиться от боли и напряжения в спине

Каковы основные причины возникновения болей в спине? Есть ли эффективные методы борьбы с этой проблемой?

В современном мире, где большинство людей ведут малоподвижный образ жизни или, напротив, подвергаются чрезмерным физическим нагрузкам, проблемы с позвоночником становятся все более актуальными. Рада Цыренжапова, невролог, рефлексотерапевт, кинезиотерапевт, кандидат медицинских наук, предлагает свой взгляд на проблему болей в спине, а также делится методами их лечения с использованием иглорефлексотерапии. 

Фото: из личного архива Рады Цыренжаповой

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В процессе роста нагрузка на позвоночник растет, в сочетании со стрессом, лишним весом, перегрузками и малоподвижным образом жизни возникают боли в спине, которые могут начать беспокоить в молодом возрасте.

Согласно социологическим исследованиям, боль в спине занимает второе место по числу обращений к врачу. Сюда относятся люди в возрасте от 20 до 60 лет, которые либо заняты на "сидячей" работе, либо с частыми физическими нагрузками.

Чаще всего симптомами грыж позвоночника являются стреляющая, тянущая боль, онемение рук и ног, периодически головные боли, головокружение при грыже в шейном отделе позвоночника.

Причины болей в позвоночнике могут быть обусловлены повреждением нервного корешка, фасеточным синдромом. Это может быть связано с появлением грыжи позвоночника. Боли стихают, когда проходит отек, воспаление, снятие мышечного напряжения. Важно отметить, что если боли регулярные, средней, сильной интенсивности беспокоят вас часто, то необходимо обращаться к врачу незамедлительно.

Одним из эффективных способов лечения боли в спине является иглорефлексотерапия. Этот метод направлен на улучшение кровообращения и обмена веществ и способствует восстановлению организма после физических нагрузок, скорейшему удалению продуктов обмена. С свою очередь, идет улучшение показателей выносливости всего организма. Иглорефлексотерапия купирует боль, мышечный гипертонус и позволяет крови полноценно снабжать структуру позвоночника и суставных соединений питательными веществами. Кроме того, идет стимуляция выработки эндорфинов, а они также снижают боль, дополнительно вырабатывая серотонин, который, как и снимает также снимает эмоциональное напряжение и нормализует нервную систему.

Воздействовать на точки можно акупунктурными иглами, точечным массажем. Например, точка Вэй-чжун. Находится с двух сторон в подколенной области. В течение 1–2 минут необходимо стимулировать обе точки при боли в области седалищного нерва и уменьшения болевых ощущений. Точка Шэнь-шу принадлежит к каналу мочевого пузыря, локализуется симметрично на спине, на линии, проходит между вторым и третьим поясничными позвонками. Самомассаж нужно выполнять в положении сидя, массируйте данные точки в течение по часовой стрелке. Стимуляция точек Шэнь-шу позволяет снять спазмы позвоночника и уменьшить напряжение мышц спины. Важно помнить, что точки для иглоукалывания выбираются индивидуально в зависимости от диагноза, характера боли. Только рефлексотерапевт может составить схему акупунктурной прописи и подберет точки, которые помогут эффективно избавиться от боли, улучшить состояние здоровья и качество жизни.

21 апреля 2024, 00:05
Фото: Freepik.com / @Racool_studio
Дмитрий Алексеев
Клео.ру✓ Надежный источник

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