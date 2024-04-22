Авербух отказался давать напутствия Валиевой, получившей работу на ТВ: Это все ерунда

Камила Валиева, знаменитая фигуристка, станет лицом нового шоу на Первом канале. 17-летняя фигуристка поделилась с поклонниками, что она будет в роли ведущей предстоящего проекта, хотя подробности и дата его выхода пока остаются неизвестными. Илья Авербух, известный хореограф и постановщик, выразил свою радость в связи с этой новостью.

Супруг Лизы Арзамасовой отметил, что Валиева обладает потрясающей внешностью и выразил уверенность в ее успехе в новой сфере деятельности. Он подчеркнул, что поддержка талантливых спортсменок, особенно на телевидении, является важным аспектом их карьеры. Примеры таких спортсменок, как Евгения Медведева, Анна Щербакова и Алина Загитова, которые уже пробовали себя в роли телеведущих, показывают, что Валиева идет по проверенному пути.

Илья Авербух выразил свою веру в успех Камилы Валиевой и отметил, что не видит необходимости давать ей какие-либо напутствия, полагая, что она справится со своей новой ролью на отлично. Он подчеркнул, что такие попытки перехода из спорта в другие сферы являются значимыми и должны быть поддержаны.

"Не стал бы давать ей никаких советов. Это все ерунда", – сказал Илья.



Напомним, в январе этого года Камила Валиева была отстранена от соревнований на четыре года. Решение о дисквалификации, принятое Спортивным арбитражным судом, вступило в силу с 25 декабря 2021 года. Поводом для такого строгого наказания послужило обнаружение в допинг-пробе Валиевой триметазидина.