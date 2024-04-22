Больная Заворотнюк обратилась к поклонникам: "Не теряйте меня"

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в последние дни буквально погрязла в неприятностях. Не успела наследница звезды успокоиться после сильнейшего потопа в Дубае, где она сейчас живет, как столкнулась с новой напастью. 28-летняя девушка неожиданно почувствовала себя плохо. Она посчитала, что заболела из-за какого-то вируса. В связи с этим Заворотнюк обратилась к своим подписчикам.

"Слезятся глаза и температура небольшая. Не теряйте меня и берегите себя", – написала Анна.





Как известно, к своему мужу в ОАЭ дочь звезды фильма "Мамы" уехала накануне дня рождения Анастасии. Судя по всему, в этом году артистка не устраивала даже скромный праздник. С 2019 года Заворотнюк борется с раком головного мозга. О ее состоянии мало что известно, семья знаменитости тщательно скрывает все подробности от прессы. Маленькой дочерью Милой занимается бабушка.

А вот муж актрисы Петр Чернышенко часто попадает в заголовки СМИ. Например, недавно стало известно, что супруг знаменитости сильно вырос в доходе за прошлый год. Компания, которая до диагноза Анастасии приносила только убытки, сейчас обогатила своего владельца на 116 миллионов рублей.

Ранее 28-летняя Анна Заворотнюк призналась, что делает подтяжку лица.