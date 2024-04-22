Кормухина отказалась признавать Шнурова музыкантом и обвинила его в цинизме

Известная в России певица и обладательница звания Заслуженной артистки Ольга Кормухина высказалась критически о творчестве Сергея Шнурова, отметив его отсутствие уважения к музыкальной профессии. По ее мнению, лидер группы "Ленинград" не может быть признан настоящим музыкантом.

В недавнем интервью Кормухина поделилась своими размышлениями о культурных предпочтениях образованных и интеллектуальных людей. Она усомнилась в том, что такие люди могли бы посещать концерты Шнурова, а также поставила под сомнение выдающийся талант других известных фигур культуры.

"Борис Акунин* – это не выдающийся писатель, Никас Сафронов, как бы я к нему ни относилась, – не выдающийся художник. И Шнуров не выдающийся музыкант", – заявила Кормухина.



Певица привела в пример классика русской литературы Александра Пушкина, указав на его способность использовать язык для создания высокохудожественных произведений, в отличие от Сергея Шнурова, чьи тексты она считает проявлением цинизма. Кормухина подчеркнула, что иногда можно позволить себе хулиганство или нецензурную лексику, но публичное распространение такого материала, по ее мнению, свидетельствует о недостатке уважения к себе и своей профессии.

* Борис Акунин внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов, признан иностранным агентом.

