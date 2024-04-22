63-летняя Кормухина вынуждена работать на стройке: "Нырок в сторону" от шоу-бизнеса

Известная российская певица Ольга Кормухина самостоятельно завершает строительство образовательного учреждения на территории своего участка в Подмосковье. Эта школа, над созданием которой она трудится уже на протяжении 15 лет, будет предназначена для обучения и, возможно, проживания талантливой молодежи, отобранной самой артисткой.

В недавней беседе с прессой Ольга Кормухина рассказала о своих перипетиях с бюрократической системой, которая не раз подводила ее в попытках найти подходящее помещение для занятий. В итоге она решила полагаться только на себя, не желая зависеть от переменчивости чиновничьих настроений.

Несмотря на тяжелые обстоятельства и предложения друзей заняться бизнесом в периоды затишья в концертной деятельности, Ольга Кормухина остается благодарной за испытания, которые сделали ее универсальным специалистом в строительстве и отделке.

"Это мой "нырок в сторону" от шоу-бизнеса <...> Взялась за этот гуж, который и мужское то плечо с трудом потянет", – сказала артистка.



Ольга Кормухина отметила сложность поиска добросовестных профессионалов в современных условиях, из-за чего она вынуждена работать на стройке, делать всн самостоятельно. Также певица выразила признательность молодежи, которая уже успела оценить ее старания, прожив и обучившись в еще не до конца готовом здании.

