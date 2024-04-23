Боня поделилась пикантными кадрами в полупрозрачном топе: одна деталь возмутила всех

Любительница преображений и смены имиджа Виктория Боня продолжает шокировать поклонников. Знаменитость выложила в своем блоге видео с фотосессии и заявила, что планирует стать блондинкой. Однако далеко не волосы приковали взгляд ее подписчиков. Экс-участница "Дома-2" была в просвечивающем белом топе, под которым совершенно не было белья.

"Вот не пойму, зачем светить сосками… Причем большими сосками. Вроде как красота должна быть эстетичной. Мое личное мнение", "Это уже на грани болезни. В таком зрелом возрасте, имея взрослую дочь. Пора бы успокоиться и перестать раздеваться, тем более никто уже и не просит", – набросились на звезду комментаторы.





Некоторые отметили, что соски Бони неестественно большие. Некоторые даже предположили, что и над этой частью тела поработали пластические хирурги. Впрочем, были среди комментаторов и те, кто придерживается зеркального мнения.

"Как я рада, что живу в то время, когда соски, не прикрытые под одеждой лифом, – это ок", – написали подписчицы.

Сама Боня, как правило, не комментирует выпады в свою сторону. Вероятно, знаменитость уже привыкла к хейту и даже радуется, подливая масла в огонь и создавая поводы для пересудов. Так, Виктория достаточно часто сравнивает себя с Анджелиной Джоли, что буквально выводит из себя ее недоброжелателей, которые обвиняют блогершу в излишнем самолюбовании.

Ранее Боня рассказала, что в ее жизни появился новый мужчина, который задаривает ее цветами. Она уже познакомила с ним свою 12-летнюю дочь, которую взяла с собой на свидание.