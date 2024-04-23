"Розовое" полнолуние: эксперт рассказал, кому следует приготовиться к испытаниям

Луна интересовала людей с тех пор, как человечество появилось на Земле. Светящийся шар на небе влияет на жизни, судьбы и самочувствие, считают многие. Особенно сильное действие небесное тело оказывает в дни полнолуния. 24 апреля состоится важное событие, известное как "Розовое полнолуние". Конечно, цвет она не поменяет, однако влияние Луны на себе испытают многие, утверждает астролог Павел Чудинов.

По словам эксперта, особенно подвержены влиянию полнолуния будут эмоциональные и эмпатичные люди. Их ждут новые переживания, стресс, а исход некоторых начатых дел может быть непредсказуемым. Кроме того, "розовая" Луна отразится на состоянии некоторых знаков зодиака.

Настоящей встряской и испытанием на прочность "розовое" полнолуние станет для Дев. В какой-то момент представители этого знака зодиака почувствуют на себе всю тяжесть этого мира. Словно черные тучи, налетят неприятные мысли и желание закрыться от всех или забиться в темном углу. Справиться с этим состоянием поможет только поиск источника проблемы. Проанализируйте, откуда взялся этот душевный раздрай, и уже к выходным все встанет на свои места.

Всю силу грядущего полнолуния ощутят на себе и Рыбы. Однако, в отличие от Дев, этот знак зодиака ждут смешанные эмоции. С одной стороны, вы ощутите прилив сил и желание творить, с другой – страх за возможные неудачи и полную опустошенность из-за этого. Звезды советуют остановиться и перестать себя терзать. Необходимо как следует обдумать происходящее и с холодной головой браться за дела.