Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения об отказе актеру в УДО

Четыре года назад Михаил Ефремов спровоцировал страшное ДТП, в результате которого погиб молодой мужчина. Выяснилось, что актер вел автомобиль, будучи в нетрезвом виде. Вердикт суда, затаив дыхание, ожидали миллионы россиян. Звезду фильмов и сериалов приговорили к 7,5 годам заключения. Сейчас он отбывает наказание в белгородской колонии.

Сообщается, что во время своего заключения Ефремов вел себя примерно и следовал всем правилам. Благодаря чему планировал выйти по УДО, проведя за решеткой четыре года. Однако накануне многие СМИ написали, что просьбу звезды сериала "А зори здесь тихие" об УДО не удовлетворили. Все из-за нарушений режима. Стало известно, что шоумен пришел не вовремя на "обязательные мероприятия" ИК. Это отразилось на его характеристике и может стать решающим в решении об УДО.

Эту информацию прокомментировал адвокат артиста Юрий Падалко. Он отметил, что это не что иное, как "утка".

"Очередная утка. Не знаю, кто это делает, с какой целью. Мы [с Ефремовым] держим связь постоянно. Документы на УДО еще не подавали", – сообщил звездный юрист.

До этого сообщалось, что сын Михаила Ефремова Никита заявил, что у него "есть страх" из-за возможного скорого освобождения отца. Он отметил, что очень скучает по родителю, но в то же время переживает.