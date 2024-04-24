Вскрылись гнусные подробности воссоединения Харламова и Ковальчук: нужна только выгода

С головой окунувшийся в отношения после развода Гарик Харламов несколько месяцев назад сообщил, что расстался со своей девушкой Катериной Ковальчук. В этот момент актриса находилась за пределами России и ничего не сказала о причинах разрыва. Однако поклонники посчитали, что после трех лет отношений она захотела узаконить отношения, а бывший супруг Кристины Асмус оказался к этому не готов. Фанаты бросились жалеть звезду "Беспринципных". Однако не успела Ковальчук вернуться, как снова воссоединилась с экс-бойфрендом.

Актеры записали совместное видео из автомобиля. На кадрах Гарик и Катерина поют и смеются. Многие посчитали, что звездная пара снова вместе, однако сами артисты никаких подробностей не рассказали. Впрочем, недавно Ковальчук выложила еще одно видео с Харламовым, и все встало на свои места.

В ролике, которым актриса поделилась в своем блоге, бывший ведущий Comedy Club поет песню I love you baby, а актриса в этот момент завороженно наблюдает за ним. Катерина написала, что они вместе работают над одним проектом.

"Снимаем вовсю для вас "Гусар-2", – сообщила актриса.





После этого поклонники предположили, что воссоединение Харламова и Ковальчук – не что иное, как холодный расчет. Расставшимся актерам было бы сложно взаимодействовать на съемочной площадке, а так каждый будет чувствовать себя комфортно. Кроме того, вскрылись и другие гнусные мотивы восстановивших отношения звезд. Многие считают, что "бурный роман" поможет им незаметно рекламировать второй сезон сериала. Появляясь вместе в кадре, они будут ненавязчиво напоминать о "Гусаре-2". Да и отношения, скорее всего, завершатся вместе с работой над проектом, уверены фанаты.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Харламова станет партнершей Кологривого в романтической комедии.