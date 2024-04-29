Скандальный актер Кологривый задолжал налоговой огромную сумму

29-летний актер театра и кино Никита Кологривый находится на пике популярности, и во многом благодаря не только быстро пополняющейся фильмографии, но и скандальным заявлениям артиста. Например, он не стесняется критиковать коллег, даже тех, кого публика признала легендой кинематографа. Также молодой актер обращает на себя внимание одиозными поступками – ранее он провел одну неделю под арестом за дебош в одном из баров родного Новосибирска. Этот инцидент, можно сказать, не повлиял на карьеру артиста, он продолжает принимать участие в новых кинопроектах.

В понедельник, 29 апреля, стало известно, что Никита Кологривый задолжал налоговой огромную сумму. Как сообщает Пятый канал, актер должен оплатить почти 1,4 миллиона рублей. Время для погашения столь значительной заложенности у артиста пока есть, поскольку налоговая инспекция еще не отправляла документ с какими-либо требованиями в прокуратуру.

Интересно. что ранее Никита Кологривый признавался, что финансовая грамотность ему не свойственна. Актер не умеет обращаться с деньгами, и информация о крупной задолженности иллюстрирует данный факт.