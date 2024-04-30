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Гид по уютной спальне: выбор текстиля и аксессуаров

Гид по уютной спальне: выбор текстиля и аксессуаров

В спальне важно создать обстановку, позволяющую оставить за порогом все заботы. Для этого комната должна не только быть комфортной, но и создавать настроение, обеспечивающее спокойный сон и легкое пробуждение.

Советами о том, как наполнить спальню уютом, поделился Тимур Джуманиязов, продавец-консультант отдела "Декор" гипермаркета "Леруа Мерлен Ростов".

Как создать уют с помощью текстиля

Подбор текстиля – наиболее простой способ сделать спальню уютной. Сочетая покрывала, шторы разных по расцветке и фактуре тканей, приобретая необычное постельное белье, вы можете полностью изменить облик комнаты.

Помните о том, что цвет стен, штор, аксессуаров и текстиля кровати должен гармонично сочетаться. В частности, шторы обычно выбирают несколько темнее отделки стен, но светлее покрывал.

Если вы хотите внести в интерьер теплые оттенки, стоит подобрать текстиль кофейного, бежевого или светло-коричневого оттенков.

Уместен в спальне и настраивающий на сон черный текстиль: он хорошо смотрится как акцент на фоне светлых стен и изголовья кровати. При этом черный может быть и основным: с ним хорошо сочетаются оттенки красного или темно-зеленого. Интерьер в такой темной гамме выглядит неизменно стильно.

Спокойствие и гармонию добавят оттенки синего – от нежных голубых до насыщенных бирюзовых.

Удобно приобрести комплекты постельного белья в единой расцветке, чтобы не подбирать отдельно пододеяльники, наволочки и простыни друг к другу.

Что касается материала белья, можно выбрать разные варианты по своим потребностям: полисатин, бязь, сатин, поплин, перкаль, биоматин, ранфорс и т.д.

В выборе штор также есть свои тонкости. Если ваша улица ночью залита светом и вам важно обеспечить максимальную темноту, лучше выбрать рассчитанные на эту ситуацию шторы блэкаут Inspire.

Часто спальня используется не только для сна — например, по совместительству служит рабочим кабинетом. В таком случае вам потребуются шторы разной плотности: дневные и ночные. Решением задачи может стать двухслойное оформление: легкие, воздушные тюлевые занавески на день и гардины из более тяжелой и плотной ткани, которые защитят от уличного света ночью. Возможны и одноуровневые функциональные решения – рулонные шторы «день-ночь», позволяющие менять пропускание света.

Выбирая портьеры, стоит обратить внимание на изделия, имеющие добровольный экологический сертификат, который гарантирует, что в составе изделия нет вредных для здоровья человека веществ.

Фото: Freepik.com

Как выбрать уютные аксессуары

Пустые углы и голые стены создают ощущение нежилого помещения, поэтому важно заполнить эти пространства – вещи здесь будут нести не только функциональную нагрузку. Можно создать уютные уголки при помощи таких аксессуаров, как мягкий пуф и небольшой столик. Например, столик черного цвета в тон более светлым серым стенам и обивке мебели как дополнение к основной тональности пространства.

Если вы любите пить кофе в постели, возможно, вам будет удобен кроватный столик-поднос. Он изготовлен из прочного и экологически чистого бамбука. Со сложенными ножками столик превращается в поднос с бортиками, не допускающими соскальзывание посуды.

Еще один непременный атрибут спальни — зеркало. Наиболее функциональным вариантом будет крупное зеркало в рост человека. К тому же зеркала визуально расширяют пространство комнаты. А если вы выберете вариант со светодиодной подсветкой по контуру, то в сумерках эти лампы преобразят вашу спальню.

Свечи помогут завершить создание уютной атмосферы в спальне. В интерьере они виртуозно исполняют роль акцентной детали, согревают в буквальном и переносном смыслах. Например, с помощью пары античных свечей традиционной конусообразной формы можно украсить прикроватные тумбы или комод в спальне. Наиболее органично такие свечи смотрятся в высоких стеклянных или металлических подсвечниках. Можно использовать и объемные свечи-столбики, которые могут гореть до суток.

Фото: Freepik.com

Как выбрать аромат для дома

Завершающим штрихом в создании уютной спальни может стать еще один элемент дизайна – запах. Для аромадизайна – так называется эта часть оформления интерьера – используются диффузоры. С их помощью вы сможете менять атмосферу комнаты в зависимости от настроения. Лучшие ароматы те, что нравятся именно вам, но возможны и некоторые общие советы при выборе.

В качестве ароматов для спальни выбирают нежные и ненавязчивые, способствующие расслаблению и отдыху. К примеру, это может быть запах лаванды, мяты или ромашки. Если же вам интересны настраивающие на романтический лад ароматы, подходящим вариантом могут стать диффузоры с амбровыми, мускусными, иланговыми нотами. При выборе часто учитывают и время года: зимой могут быть уместны более плотные хвойные ароматы, а легкие цветочные или морские приятно вдыхать жарким летом. Насыщенность и интенсивность аромата можно регулировать, меняя количество используемых в диффузоре палочек – чем их больше, тем сильнее запах будет ощущаться.

30 апреля 2024, 00:41
Фото: Freepik.com / @pikisuperstar
Дмитрий Алексеев
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