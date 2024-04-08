Анна Большова назвала черты характера, которые не любит в мужчинах

48-летняя актриса Анна Большова поделилась своими наблюдениями о карьере в кинематографе и отношениях между полами. Она заметила, что карьера для женщин в актерской профессии заканчивается раньше, чем для их мужских коллег. Мол, это является неизбежным, хотя и горьким аспектом реальности. Вместе с тем артистка заявила: "В начале моей творческой карьеры мне объяснили, что в театре слава одна на всех, независимо от пола".

Когда речь заходит о чертах характера, которые Анна Большова ценит в представителях сильного пола, на первом месте стоит ответственность. Это качество, по ее словам, является драгоценным и не так часто встречается, как бы того хотелось.

С другой стороны, актриса не переносит определенные черты в поведении мужчин. Капризность, излишняя манерность и отсутствие искренности вызывают у нее отторжение. Такие качества мгновенно активируют у нее внутренний "тормоз", который не позволяет ей приблизиться к такому человеку ближе.

С биографией Анны Большовой можно ознакомиться на сайте женского журнала "Клео.ру".