Кто помогает Урганту вернуться на телевидение?

Шоу-индустрия может вскоре вновь приветствовать Ивана Урганта на экранах, согласно мнению музыкального продюсера Сергея Дворцова. В беседе с журналистами он выразил уверенность в скором возвращении шоумена на Первый канал с его знаменитым проектом "Вечерний Ургант".

По словам Сергея, за кулисами возвращения Ивана стоит его отец Андрей Ургант. Мол, его усилия и связи помогают уладить необходимые формальности и способствуют появлению шоумена на ТВ.

Как отметил Дворцов, Ургант имеет глубокие корни в России: его отец Андрей продолжает вести бизнес и работать в стране, а также обладала немалой известностью его бабушка. Эти обстоятельства, как считает продюсер, играют ключевую роль в возвращении Ивана на российское телевидение.

Однако Дворцов также подчеркнул, что Иван Ургант не менял своей позиции по отношению к общественно-политическим событиям. Якобы это вызывает определенные вопросы, учитывая, что именно в России телеведущий снискал свою популярность.

Ранее состоялся премьерный показ драматического фильма "Во сне ты горько плакал", главную роль в котором сыграл Иван Ургант. Этот проект стал для шоумена возвращением в большое кино. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".