Против Дудя* могут завести уголовное дело: что произошло?

Известный в России журналист и видеоблогер Юрий Дудь* столкнулся с угрозой правовых последствий, включая вероятность лишения свободы до двух лет. Это произошло из-за его решения не указывать в своих публикациях и видео, начиная с марта текущего года, что он является иностранным агентом.





Дудь* перестал добавлять отметку о своем статусе иноагента в материалы, размещаемые на социальных сетях и на своем канале на "Ютубе". В частности, он опустил это уведомление в одном из последних выпусков своего шоу.

Юрий выпустил множество постов в социальных сетях без требуемой маркировки. За каждую непромаркированную публикацию ему может грозить административный штраф до 50 тысяч рублей, согласно определенной статье Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Более того, если подобное нарушение повторится в течение года, против него может быть возбуждено уголовное дело согласно другой статье Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание за неисполнение обязанностей, накладываемых законом о иностранных агентах, вплоть до двух лет лишения свободы.

Примечательно, что в прошлом году Юрий Дудь* пытался оспорить назначение ему статуса иностранного агента, но тщетно.

* Юрий Дудь внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.