Зареванная Кончаловская рассказала о страшной трагедии в семье: "Выпал из окна"

22-летняя Мария Михалкова-Кончаловская уже давно живет без помощи родителей и зарабатывает себе на жизнь наравне с мужем. Детьми пара пока не обзавелась, зато имеет домашнего любимца, к которому относится как к самому дорогому члену семьи. Накануне кот бесшерстной породы чуть не довел наследницу Кончаловского до нервного срыва.

В сети Маша поделилась тревожным сообщением: пропал ее питомец. Она подумала, что хвостатый выпал из окна квартиры, и подняла всю охрану дома. Вместе с ними Михалкова-Кончаловская обыскала территорию комплекса и зареванная пошла домой ни с чем. Девушка всерьез решила, что произошла страшная трагедия и она больше никогда не увидит своего кота.

Вернувшись в квартиру, Мария обнаружила любимца, спокойно спящим в спальне. Она удивилась, что не заметила его сразу. Да и сам питомец никак не отозвался, когда расстроенная хозяйка искала его по всем углам.

"Когда искала кота 2 часа, думала, что выпал из окна, искала вокруг дома, плакала, позвонила на охрану, чтобы искали... А он в пододеяльнике... спит", – рассказала Маша в своем блоге.





Страшно представить, что пережила в это время звездная наследница. Впрочем, стрессовые ситуации в жизни Маши – не редкость. С самого детства дочь Толкалиной и Кончаловского была свидетельницей того, как в Сети обсуждают развод ее родителей и выходки всей скандальной семьи. Масла в огонь подливала любовь мамы к обнаженным фотосессиям. К слову, сейчас и сама Мария часто делится откровенными кадрами.

Ранее мы рассказывали, как актриса Толкалина из сельской девочки превратилась в богиню мужских грез.

