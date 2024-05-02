Еле ворочающая языком Волочкова опозорилась на Мальдивах: "Опять в хламину"

Анастасия Волочкова решила устроить себе небольшой отпуск и отправилась на излюбленные мальдивские острова. Балерина была там совсем недавно и вот снова решила посетить отель, который в шутку называет своей дачей. Судя по всему, на берегу Индийского океана танцовщица действительно ощущает себя комфортно, будто в загородном доме. Ведь не успела артистка прибыть на остров, как занырнула в бассейн без купальника.

Анастасия поделилась в блоге видео, на котором рассуждает о том, как во время отпуска ей приходится не отдыхать, а позировать на камеру. Волочкова еле ворочала языком, странно хихикала и постоянно запиналась. Поклонники предположили, что на кадрах балерина в нетрезвом состоянии.

"Не понимаю, зачем выставлять такие видео... Ведь очевидно, что на видео нетрезвая женщина... Ну выпила, ну зачем всё это выкладывать-то?", " Опять в хламину... И опять же в кадр!" – высказались комментаторы.





Еще перед отъездом Волочкова всех убеждала, что отправляется на Мальдивы с неким мужчиной. Когда она раскроет его имя, все удивятся, заверила своих поклонников звезда. Однако пока балерина упоминает только свою подругу и фотографа Елену Голицыну, которая везде снимает танцовщицу.

Ранее сообщалось, что Волочкова взяла на Мальдивы свадебное платье. Многие предположили, что она собралась замуж за иностранца.