Появилась на пороге с чемоданами: новая муза Киркорова собралась переезжать к певцу

На днях Филипп Киркоров отметил свое 57-летие. День рождения певца совпало сразу с двумя печальными событиями: 40-дней после трагедии в "Крокусе" и годовщиной смерти его мамы. Поэтому исполнитель решил провести скромный, по меркам поп-короля, праздник и устроил вечеринку дома.

Помимо множества звезд, почетное место за праздничным столом Киркорова заняла и его новая муза Марго Овсянникова. В последнее время она сопровождает певца на всех мероприятиях и ни на шаг от него не отходит. В день рождения исполнителя хита "Акапелла души" она решила сделать ему сюрприз и появилась на пороге его дома с чемоданами.

"Филипп, я решила стать ещё ближе! Переезжаю к вам! Ещё три чемодана вечером", – заявила счастливая воспитанница "Дома-2".





Опешивший Киркоров стоял перед Овсянниковой и пытался понять, насколько серьезно настроена его новая протеже. Чтобы убедиться в правдивости происходящего, он даже взял один из чемоданов Марго с намерением проверить, насколько тот тяжелый. Ответ Филиппа остался за кадром, однако, судя по его растерянному виду, он был не очень рад намерениям девушки.





Отношения Овсянниковой и Киркорова активно обсуждает общественность. Поговаривают, что их не связывает ничего, кроме холодного расчета. Ходят слухи, что Филипп планирует сделать из Марго новую звезду эстрада. Недавно шоумен даже позволил певице исполнять его хит "Зайка моя", который он пел только с Аллой Пугачевой.

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