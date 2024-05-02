"Соревнуется с Прилучным": Муцениеце раскритиковали за наигранное видео с детьми

Популярная актриса Агата Муцениеце воспитывает двоих детей, которые появились на свет во время отношений с Павлом Прилучным. Звезда "Закрытой школы" проводит с сыном и дочерью все свободное время, несмотря на то, что занята во многих проектах и продолжает строить карьеру. Первое мая знаменитость тоже отметила с Тимофеем и Мией. Муцениеце поделилась кадрами с отдыха на природе в своем блоге.

Агата показала, как они вместе прогуливаются и ездят на лошадях. Сын подарил артистке милый букет из одуванчиков, а потом они катались по реке на лодках. Веселье продолжилось уже в машине: звезда и дети шутили, играли на губной гармошке и ели снеки. А потом все вместе отправились в ресторан.

"Мы. 1 мая 2024 года",– написала артистка под роликом.





Поклонники отметили, что Агата – замечательная мама и, несмотря на свою занятость, проводит много времени с детьми. Впрочем, нашлись и те, кто посчитал видео наигранным и обвинил Муцениеце в том, что она соревнуется с экс-супругом в том, кто чаще проводит время с сыном и дочерью.

"Все на камеру, а счастье в другом. Видно, что вы с бывшим мужем доказываете, кто чаще проводит время с детьми", – высказалась одна из пользовательниц Сети.

Похожее видео в аналогичной черно-белой обработке недавно выкладывала и новая жена Павла Прилучного Зепюр Брутян. Она поделилась кадрами со дня рождения сына Микаэля, на которых присутствовали и дети актера от первого брака. Многие посчитали, что ролик Агаты – отсылка к посту звезды "Последнего акселя".





Ранее сообщалось, что Муцениеце впервые заговорила с Прилучным. Она публично пристыдила бывшего мужа.