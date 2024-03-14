Поргина прокомментировала новость о пополнении в семье 78-летнего Петросяна

Накануне, 13 марта, супруга и сын Евгения Петросяна отметили общий праздник – свой день рождения. Однако у поклонников появился еще один повод поздравить счастливую семью. На своей странице в социальных сетях именинница объявила, с недавних пор они со знаменитым мужем воспитывают двоих детей.

Кто бы мог подумать, что столь радостная новость вызовет волну негатива. Но наряду с поздравлениями на блог Татьяны Брухуновой обрушились нетактичные вопросы и обвинения. Некоторые пользователи заподозрили супругов в том, что они тайно воспользовались услугами суррогатной матери. А другие начали возмущаться, что Евгений Петросян решился на пополнение в свои 78 лет.

Впрочем, юмориста и его жену уже успели поддержать некоторые коллеги. Ранее "Клео.ру" писали, что за ставшего отцом в третий раз артиста обрадовалась Клара Новикова. А теперь новость о пополнении в семье звезды прокомментировала и Людмила Поргина.

Артистка не примкнула к числу тех, кто принялся осуждать Евгения Петросяна за его выбор. Знаменитость, напротив, встала на сторону коллеги и заявила, что такие решения может принимать только он и его супруга. Актриса напомнила, что и сама когда-то родила сына Андрея, а теперь не может нарадоваться внукам.

"А как долго он сможет их воспитывать и сколько сможет им дать своей жизни, только одному Богу известно. Дай Бог, чтобы смог подольше." – заключила Людмила Поргина.

