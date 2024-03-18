Сафронов рассказал историю о том, как при жизни обманул Ширвиндта

Для известного художника Никаса Сафронова новость о смерти Александра Ширвиндта стала настоящим потрясением. Они дружили с Ширвиндтом более тридцати лет, разделяя общие интересы и страсть к творчеству. Ушедший актер оставил в сердце Никаса незабываемые воспоминания и след, который навсегда останется в их дружбе.



Сам художник рассказал, как именно жизнь связала их с артистом. По словам Сафронова, их познакомил в 1992 году Валентин Гафт. Он отметил, что за годы дружбы у них Ширвиндтом случилось много событий. Сафронов рассказал историю, как ему однажды пришлось обмануть Александра Анатольевича.

Однажды Ширвиндт настоятельно пригласил Сафронова на спектакль его подопечного Юрия Васильева. Так случилось, что художник опоздал и пришел в самый последний момент. Их общий с Александром Анатольевичем друг Юра Чернов встретил Никаса у служебного входа и вкратце рассказал, о чем был спектакль и кто в нем участвовал.