Иван Ургант у гроба вспомнил историю знакомства с Александром Ширвиндтом

Шоумен в свойственной ему манере рассказал, как началась история дружбы с Александром Анатольевичем. "Все началось с поцелуя. Я этот поцелуй запомню навсегда. Это был тот поцелуй, когда человек, который в общем-то его и cпровоцировал, не предлагал ни малейшего усилия, чтобы он состоялся. Я целовал живой памятник. Как потом очень точно заметил Александр – он назвал этот процесс "подставлять свою старческую щечку". Я даже не знаю, как сказать, кто Александр для меня и для моей семьи. Это невозможно объяснить, как невозможно объяснить, вообще кто он. Просто он такой", – начал Иван.



Ургант также вспомнил, насколько неповторим чувством юмора обладал Ширвиндт. "Абсолютно неважно, что он говорит, мне никогда не было важно это вообще. Он говорил, а я стоял и смеялся. Он ничего не делал, и я все равно смеялся и мы все смеялись", – отметил он.

Кроме того, Иван поблагодарил Александра за все, что он сделал. "Спасибо, Александр. Спасибо за все. Я даже не знаю за что. За все. Спасибо. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо, что вы будете с нами. Я всегда буду сравнивать все с тем, как бы он отреагировал, как бы он пошутил.... Я вас очень сильно люблю", – резюмировал шоумен.

