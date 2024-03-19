Татьяна Буланова после слухов о беременности показала фото сына

В последнее время Татьяна Буланова – ходячий инфоповод. Сначала 55-летняя звезда вышла замуж за молодого и перспективного бизнесмена, который младшее почти на 20 лет. Потом она заявила, что заморозила яйцеклетка. Затем и вовсе стало известно, что артистка готова снова стать мамой и родить Валерию Рудневу наследника.

После таких новостей все поклонники замерли в ожидании новостей от исполнительницы. Фанаты постоянно пытаются высмотреть в ее фотографиях наличие небольшого животика, который намекнул бы всем о беременности. Комментарии знаменитости регулярно пестрят вопросами о прибавлении. Однако сама Татьяна Буланова держит интригу и лишь ходит вокруг да около.

Впрочем, недавно исполнительница хита "Ясный мой свет" все же порадовала фанатов редкими снимками своего сына. Правда, не новорожденного, а старшего. Наследник звезды Александр отмечает 31-летие. В связи с этим счастливая мама его поздравила.

"Мой любимый старший сын! Саша! Поздравляю тебя с днем рождения!" – написала знаменитость.

Напомним, у Татьяны Булановой есть двое детей от разных браков. Первого сына она родила в союзе с продюсером Николаем Тагриным. Второй появился на свет от футболиста Владислава Родимова.

Ранее Татьяна Буланова вспомнила, как гадалка предупредила ее о неудачном втором браке.