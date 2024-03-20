Любовь Успенская раскрыла секрет своей молодости и красоты

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Известный психолог составила портреты кандидатов в президенты РоссииИзвестный психолог составила портреты кандидатов в президенты России Поргина прокомментировала новость о пополнении в семье 78-летнего ПетросянаПоргина прокомментировала новость о пополнении в семье 78-летнего Петросяна Благоприятные дни для операций в мае 2024 годаБлагоприятные дни для операций в мае 2024 года Дальше только ЗАГС: бывший муж Бородиной переключился на ЛитвиновуДальше только ЗАГС: бывший муж Бородиной переключился на Литвинову

Лента новостей

Среда 20 марта

11:06Искусал официантку и подрался: актер Кологривый устроил разгром в ресторане 10:15Любовь Успенская раскрыла секрет своей молодости и красоты 08:35Выбираем платье на выпускной в детский сад: советы и идеи 04:47Эксперт рассказал о натуральных продуктах, которые повысят мужскую силу 01:20Важные запреты во время поста, о которых знают не все 19:38Умер спортивный комментатор и журналист Василий Уткин 18:38Яна Поплавская набросилась на актера Дмитрия Назарова: "Ужас, стыд, мракобесие" 18:01Актриса Хилькевич рассказала о неудачном посещении косметолога 17:17Покраска волос по лунному календарю в мае 2024 года 16:44"Это кошмар!": Долина сделала заявление об алкоголизме и психическом расстройстве 15:26Песни SHAMAN, Газманова и Любэ могут включить в школьную программу 14:45"До идеала не получится довести": Волочкова заплатила Кадышевой за разгром в театре 13:00Татьяна Буланова после слухов о беременности показала фото сына 12:28Регина Тодоренко получила гражданство России 11:37Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после травмы 11:23Модные летние босоножки 2024: выбираем обувь на лето 08:36Ксения Бородина призналась, что иногда позволяет себе побыть плохой матерью 19:45Пластический хирург Беллы Хадид раскрыл Ксении Собчак все секреты Виктории Бони 18:36Филипп Киркоров заявил, что собирается делать себе новые татуировки 17:54В Букингемском дворце отреагировали на ложную информацию о кончине Карла III 16:47Иван Ургант у гроба вспомнил историю знакомства с Александром Ширвиндтом 15:29Модные женские брюки на лето 2024 года: обзор актуальных новинок и фасонов 15:24Анита Цой рассказала, что выбирает будущую невестку по уровню IQ 14:14На церемонии прощания с Александром Ширвиндтом в Москве произнес речь Михаил Швыдкой 12:48Легендарная балерина дала рецепт простой диеты: минус 8 кг за 14 дней 11:57Сафронов рассказал историю о том, как при жизни обманул Ширвиндта 10:50Кейт Миддлтон вышла в свет с принцем Уильямом на фоне слухов о состоянии ее здоровья 08:33Диктор Владимир Березин рассказал, как ему удается сохранить форму в 66 лет 08:07Пироги в горшочках с фасолью и баклажанами: постный рецепт 00:04Где найти силы и уверенность для достижения целей: 5 вдохновляющих практик 20:49Как женщине проявить себя в бизнесе, где намного больше мужчин: мнение эксперта 18:03Happy end: 5 книг, чьи концовки порадуют читателей 16:45Знаменитости, которые не стали откладывать материнство ради карьеры 14:06Как полюбить себя и начать делать то, что нравится: советы ментора Казанцевой 14:01Благоприятные дни для стрижки на май 2024 года 12:08Бритни Спирс обвинила бывшего спутника в краже ее телефона 09:03Киркорову напророчили подлый поступок партнера и проблемы со здоровьем 07:02Лунный календарь посевной на май 2024 года 00:23Известные голливудские актеры, которые решили добровольно оставить карьеру 00:14Сны об измене мужа: значение, толкование и психоанализ 20:29От Девы до Старухи: три лика Луны длиною в жизнь 15:02Члены британской королевской семьи, которые попробовали себя в шоу-бизнесе 12:34Сотрудники Кейт Миддлтон заявили, что не видели принцессу два месяца 10:37Топ-5 знаменитых актеров, которые так и не смогли покорить Голливуд 22:58Секреты идеального кулича: рецепт вкусного и влажного пасхального кулича 21:38Дальше только ЗАГС: бывший муж Бородиной переключился на Литвинову 17:42Дмитрий Дюжев рассказал, как его приглашали на криминальные разборки после съемок в "Бригаде" 17:32Жена Петросяна ответила тем, кто сомневается в его способности зачать ребенка 17:14Рецепт русских блинов: попробуйте сами — накормите остальных 16:15Федор Добронравов ушел со сцены до 2025 года после экстренной операции
1370
800
true

Любовь Успенская раскрыла секрет своей молодости и красоты

Любовь Успенская раскрыла секрет своей молодости и красоты

Как исполнительница хита "Кабриолет" следит за собой

Шестая церемония вручения международной профессиональной музыкальной премии BraVo состоялась в Большом театре. В этом году вручение драгоценных скрипичных ключей проходило с особым изяществом, в удивительной атмосфере всеобщего единения.

Среди звезд, появившихся на красной дорожке, была и как всегда обворожительная Любовь Успенская. В феврале ей исполнилось 70 лет. Но она все такая же молодая, красивая, свежая. Как ей это удается? Певица сделала признание эксклюзивно для читателей женского журнала "Клео.ру".

"Красота – это не проблема, – улыбается певица. – Во-первых, мне Бог дал ее. Тушь, помада – вот и все мои секреты. Пара штрихов, и ты – красавица. Главное, выбрать правильный бренд. А для выхода куда-то важно найти хорошего стилиста. Вот и все".

Любовь Успенская. фото: Клео.ру

"Сегодня утром я прилетала из Дубая, поспала, посмотрела на себя в зеркало и думаю: "Как же я пойду к людям сегодня? У меня глаза какие-то опухшие… А в итоге сделала макияж – и выгляжу прекрасно!"

Но есть у певицы и еще один – пожалуй, самый важный! – секрет. "Я ни на кого не держу зла, не обижаюсь, всех прощаю. Даже Филиппа Киркорова, который подал на меня в суд (иск о защите чести и достоинства к певице из-за ее негативных высказываний – Прим. ред.)".

20 марта 2024, 10:15
Любовь Успенская. фото: Клео.ру
Феликс Грозданов
Клео.ру✓ Надежный источник

Искусал официантку и подрался: актер Кологривый устроил разгром в ресторане

Искусал официантку и подрался: актер Кологривый устроил разгром в ресторане
Артист приставал к персоналу и стал зачинщиком драки

Эксперт рассказал о натуральных продуктах, которые повысят мужскую силу

Эксперт рассказал о натуральных продуктах, которые повысят мужскую силу
Специалист назвала их природным афродизиаком

Важные запреты во время поста, о которых знают не все

Важные запреты во время поста, о которых знают не все
Воздерживаться нужно не только от определенной еды, но и от неверных действий.

Умер спортивный комментатор и журналист Василий Уткин

Умер спортивный комментатор и журналист Василий Уткин
Умер спортивный комментатор и телеведущий Василий Уткин. Ему было всего 52 года.

Яна Поплавская набросилась на актера Дмитрия Назарова: "Ужас, стыд, мракобесие"

Яна Поплавская набросилась на актера Дмитрия Назарова: "Ужас, стыд, мракобесие"
Актриса прокомментировала недавнее интервью звезды сериала "Кухня".

Актриса Хилькевич рассказала о неудачном посещении косметолога

Актриса Хилькевич рассказала о неудачном посещении косметолога
Звезда "Универа" показала в блоге, что стало с ее лицом

Выбор читателей

23/01ВтрБари Алибасов женился в седьмой раз 23/01ВтрКейт Миддлтон после операции не имеет возможности видеться с детьми 23/01ВтрКогда свадьба, когда дети? Как реагировать на назойливые вопросы 26/01ПтнТренер по финансам Темченко рассказал, как не тратить деньги на ненужные вещи 26/01ПтнРазводится с женой? Маликов намекнул на разлад в семье 25/01ЧтвИсточник People назвал реабилитацию Кейт Миддлтон уроком для всех