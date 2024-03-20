Любовь Успенская раскрыла секрет своей молодости и красоты

Шестая церемония вручения международной профессиональной музыкальной премии BraVo состоялась в Большом театре. В этом году вручение драгоценных скрипичных ключей проходило с особым изяществом, в удивительной атмосфере всеобщего единения.

Среди звезд, появившихся на красной дорожке, была и как всегда обворожительная Любовь Успенская. В феврале ей исполнилось 70 лет. Но она все такая же молодая, красивая, свежая. Как ей это удается? Певица сделала признание эксклюзивно для читателей женского журнала "Клео.ру".

"Красота – это не проблема, – улыбается певица. – Во-первых, мне Бог дал ее. Тушь, помада – вот и все мои секреты. Пара штрихов, и ты – красавица. Главное, выбрать правильный бренд. А для выхода куда-то важно найти хорошего стилиста. Вот и все".





"Сегодня утром я прилетала из Дубая, поспала, посмотрела на себя в зеркало и думаю: "Как же я пойду к людям сегодня? У меня глаза какие-то опухшие… А в итоге сделала макияж – и выгляжу прекрасно!"

Но есть у певицы и еще один – пожалуй, самый важный! – секрет. "Я ни на кого не держу зла, не обижаюсь, всех прощаю. Даже Филиппа Киркорова, который подал на меня в суд (иск о защите чести и достоинства к певице из-за ее негативных высказываний – Прим. ред.)".