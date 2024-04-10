Король Британии Карл III нанес неожиданный удар больной раком Кейт Миддлтон

Мало у кого повернется язык назвать этот год для королевской семьи Британии удачным. В феврале о проблемах со здоровьем сообщил король Карл III. У него диагностировали раковую опухоль. Он продолжает выполнять свои обязанности, но все реже появляется в обществе.

Болезнь Карла III стала неожиданным ударом для Кейт Миддлтон. Ведь теперь высока вероятность, что король Британии отречется от своих обязанностей в пользу ее мужа, который из-за недуга отца все чаще замещает его на важных встречах. Инсайдеры из окружения правящей династии сообщили, что эта новость вызывает у принцессы переживания, ведь недавно и сама Кейт сообщила всем об обнаруженной у нее онкологии.

"Эта перспектива вызывает у них тревогу", – сообщает источник.

Принцессе Уэльской сейчас определенно не до приемов и великосветских раутов. Сообщается, что Миддлтон начала курс химиотерапии и продолжает восстанавливаться после хирургического вмешательства. В начале года королевская особа перенесла операцию на брюшную полость. Именно тогда у жены принца Уильяма обнаружили опухоль.

Сообщать сразу о своем недуге Кейт не стала и на некоторое время пропала со всех радаров. Поклонники королевской семьи забили тревогу, заявляя, что с принцессой что-то случилось, и народ вводят в заблуждение. Появилось множество конспирологических теорий, чтобы пресечь все слухи, жена Уильяма публично объявила о заболевании раком.

Ранее стало известно, что у Кейт Миддлтон не только рак. Принцессе диагностировали другие заболевания.