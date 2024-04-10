Шура напугал своим состоянием всю команду: Врач подтвердил диагноз

В прошлом году стало известно, что известный исполнитель Шура столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем во время своего тура по Крыму. Ему был диагностирован микроинсульт. Сразу после обнаружения симптомов артиста экстренно госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение, а затем он был перевезен в столицу для дальнейшего лечения.

В недавнем интервью Шура признался, что первоначально он не осознавал серьезность своего состояния. Он списывал плохое самочувствие на усталость и недосып, которые, как ему казалось, являлись неотъемлемой частью его загруженного графика. Однако его команда быстро заметила тревожные признаки, особенно когда у Шуры временно пропала способность нормально говорить. Это стало явным сигналом к тому, что проблема гораздо серьезнее, чем казалась на первый взгляд.

"Я видел, что они (члены команды – Прим. ред.) очень обеспокоены, даже напуганы <...> В итоге врач подтвердил диагноз", – рассказал артист.

Сейчас, когда самое тяжелое позади, певец Шура с облегчением вспоминает об этом инциденте и выражает надежду на то, что повторения не случится. В интервью он напомнил другим о важности заботы о собственном здоровье. Артист призвал не игнорировать тревожные симптомы, которые может подавать организм.