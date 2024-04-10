Васильева пересмотрела свое мнение о покинувших Россию соотечественниках

Актриса Татьяна Васильева в недавнем интервью выразила свое новое видение относительно коллег, которые решили покинуть Россию. В прошлом заслуженная артистка критически отзывалась о таких действиях, однако теперь ее взгляды претерпели изменения. Актриса призналась, что вопрос о прощении тех, кто уехал, больше не вызывает у нее острого интереса. Она подчеркнула, что не считает себя вправе судить или прощать других, отметив, что это в итоге дело высших сил.

Васильева также отметила, что ее негативное отношение к уехавшим коллегам было вызвано чувством обиды за страну. Она рассказала, что ранее ее действительно расстраивало, когда многие решили покинуть Россию, воспринимая это как предательство. При этом актриса подчеркнула, что сама осталась не потому, что не имела возможности уехать, а по иным причинам.

Говоря о ее сегодняшнем отношении к данной ситуации, Татьяна Васильева поделилась, что теперь она больше склоняется к безразличию по отношению к тем, кто принял решение покинуть страну.

К слову, в недавнем интервью Татьяна Васильева рассказала о неудачном свидании. По словам 77-летней артистки, она встретилась с мужчиной, внешний вид которого поверг ее в шок. Актрисе пришлось сбежать со свидания. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".