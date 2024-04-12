Мужа Пугачевой засняли целующимся с пенсионеркой: Алла осталась в стороне

Пока Алла Пугачева сидит дома с близнецами, ее супруг Максим Галкин* разъезжает по гастролям. На днях в Сети появилось видео с одного из недавних выступлений комика. После своего концерта артист, не стесняясь, расплылся в объятьях дамы. Женщина, конечно, была немолодой.

После того как Галкин* завершил шутить, поклонники бросились к нему с цветами. Самой бойкой оказалась пенсионерка с небольшим букетом. Ради нее муж Пугачевой побросал все собранные подарки и лег на сцену, чтобы быть поближе к обожательнице. Женщина, в свою очередь, повисла на шее юмориста и расцеловала его страстно в обе щеки.

"Браво, браво" – кричала удовлетворенная дама после того, как утешилась в объятьях кумира.





Впрочем, подписчики Максима* отметили, что со своей супругой он не демонстрирует таких пылких чувств, по крайней мере, в присутствии камеры. В Сети можно найти всего несколько кадров, где Пугачева и Галкин обнимают друг друга или целуют. Из-за этого многие считают, что брак звездной пары разваливается или изначально был фиктивным.

Ранее сообщалось о приезде Пугачевой в Россию. Известно, что у нее в Подмосковье простаивает шикарный замок, за которым сейчас следит персонал. Однако Алла Борисовна, судя по всему, никому не доверяет свое имущество и предпочитает сама его проверять.

* Признан иностранным агентом на территории РФ.