Скандал, который устроила жена Илье Соболеву, оказался инсценировкой

Скандал, который устроила супруга известного комика Ильи Соболева, Наталья, вызвал бурные обсуждения в социальных сетях. Жена публично осудила юмориста за то, что тот присел на колени певицы Анны Седоковой. Супруга яростно критиковала Илью, но все это оказалось инсценировкой. Возлюбленная звезды экрана дала объяснения подписчикам.

Как выяснилось, Наталья, стремясь возродить интерес к своему аккаунту после поездки в Японию и заметного падения активности подписчиков, решила провести эксперимент, доказывающий ее теорию о том, что общественное внимание легче всего привлечь скандальными новостями о личной жизни.





Псевдоскандал позволил жене Ильи Соболева в короткий срок восстановить утраченную популярность, повысить охваты, а также доказать комику, что драматические повороты в личной жизни знаменитостей действительно привлекают больше внимания, чем другие виды контента. Супруги даже заключили пари, которое, как теперь понятно, юморист проиграл. Ставка обошлась Илье в один миллион рублей.

После раскрытия интриги, Наталья выразила сожаление о том, что аудитория предпочитает следить за "грязными трусиками", вместо того чтобы интересоваться более позитивными и содержательными темами.

Напомним, Илья Соболев женат на Наталье с 2011 года. Пара воспитывает трех детей.