Звезда "Слова пацана" Копейкин рассказал, что выпивал из-за психического расстройства

25-летний актер Слава Копейкин получил невероятную популярность после роли "Турбо" в нашумевшем проекте режиссера Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте". У малоизвестного на тот момент актера появились поклонники, которые восхищаются не только талантом звезды, но и его привлекательностью. Артист признался, что еще недавно он был страшно недоволен собой и находился на грани из-за тяжелой депрессии.

Из-за своего психического расстройства Слава чуть было не пошел ко дну. Сутками он размышлял над ничтожностью жизни и занимался самобичеванием. Немного отдохнуть от вечно кипящих мыслей помогало только одно – алкоголь. Артист рассказал, что в то время часто находил спасение в спиртном.

"Мне просто не хотелось существовать. Я себя нормально чувствовал, только если выпивал, потому что это очень быстрый способ стать не собой", – откровенно рассказал шоумен.

Взять себя в руки Копейкин смог только после того, как выпустился из института. Чтобы прийти в себя и завязать со спиртным, Слава пошел к психологу. Назначенные актеру антидепрессанты помогали поддерживать стабильное состояние. Этот процесс звезда "Слова пацана" называет очень тяжелым и отмечает, что до сих пор каждый день он продолжает работать над собой.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова готова пойти на свидание с 25-летним Славой Копейкиным. Телеведущая позвала актера на премьеру фильма.