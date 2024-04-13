Володина раскрыла тайны рожденных под знаком Тельца: от упорства до любви к красоте

В мире астрологии каждый знак зодиака обладает уникальными чертами, которые определяют характер и судьбу его представителей. Тельцы – не исключение. Астролог Василиса Володина углубилась в анализ этого знака, раскрыв его многослойность и противоречивость.

Тельцы известны своим практическим подходом к жизни и стремлением к материальному благополучию, что Володина объясняет влиянием Венеры, планеты любви к красоте и удовольствиям. Однако стереотипы о жадности и лени Тельцов часто преувеличены. Как подчеркивает астролог, представители этого знака могут быть очень разными, и многое зависит от влияния других планет.

Василиса Володина делит Тельцов на три группы в зависимости от даты рождения. Те, кто рожден с 20 по 30 апреля, находятся под сильным влиянием Меркурия, делая их отличными коммерсантами и собеседниками. Рожденные с 1 по 10 мая под опекой Луны являются самыми эмоциональными и заботливыми, склонными к шопингу и излишествам в еде. Наконец, Тельцы, чьи дни рождения приходятся на период с 11 по 21 мая, находятся под властью Сатурна, что делает их надежными и выносливыми.

Астролог подчеркивает, что важно помнить об индивидуальности каждого Тельца. Несмотря на общие тенденции, определяемые планетами, каждый человек уникален. Володина призывает не опираться исключительно на стереотипы, а стремиться к глубокому пониманию личности.